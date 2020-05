تعرف على مفاجآت ألبوم "فيوتشر" الجديد الذي يحمل اسم "حياة عالية"

ينتظر الكثير من محبي وعشاق نجم الراب الشهير " Future " إطلاق ألبومه الغنائي الجديد والذي يحمل اسم " High Off Life "، والذي وعد أن يضم عدد من المفاجآت لكل المغنيين بموسيقي الراب .

متي يطلق Future ألبومه الغنائي الجديد ؟

قرر النجم العالمي Future البالغ من العمر ( 36 عاما ) أن يطلق ألبومه الغنائي الجديد " High Off Life " يوم الجمعة 15 مايو/أيار الجاري وهو الخبرالذي اسعد الكثيرمن عشاقه.

كم أغنية يضمها البوم " فيوتشر" الجديد ؟

كشف فيوتشر أن الألبوم يضم 21 اغنية متنوعة لتناسب جميع الاذواق ، تعاون من خلالهم مع عدد من أهم وأشهر نجوم الغناء في العالم .

من هم أبرز النجوم الذي تعاون معهم فيوتشر في ألبومه الجديد " High Off Life"؟

تعاون فيوتشر مع عدد من أبرز نجوم الغناء علي الساحة الفنية و من أبرزهم دريك و ترافي سكوت و ميك ميل و ليل بابي و Lil Uzi Vert ، و غيرهم .

ما هي أسماء أغنيات الألبوم ؟

1. ‘Trapped In The Sun’

2. ‘Hitek Tek’

3. ‘Touch The Sky’

4. ‘Solitaires’ (feat. Travis Scott)

5. ‘Ridin Strikers’

6. ‘One Of My’

7. ‘Posted With Demons’

8. ‘Hard To Choose One’

9. ‘Trillionaire’ (feat. YoungBoy Never Broke Again)

10. ‘Harlem Shake’ (feat. Young Thug)

11. ‘Up The River’

12. ‘Pray For A Key’

13. ‘Too Comfortable’

14. ‘All Bad’ (feat. Lil Uzi Vert)

15. ‘Outer Space Bih’

16. ‘Accepting My Flaws’

17. ‘Life Is Good’ (feat. Drake)

18. ‘Last Name’ (feat. Lil Durk)

19. ‘Tycoon’

20. ‘100 Shooters’ (feat. Meek Mill and Doe Boy)

. ‘Life Is Good’ remix (feat. Drake, DaBaby and Lil Baby)21

