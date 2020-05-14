عادل إمام يواصل حيلة لإخفاء زواجه الثاني خلال الحلقة 20 من "فلانتينو"

بدأت الحلقة بمشهد كتب كتاب الفنان طارق الإبياري الذي يجسد دور "رفاعة" على الفنانة إلهام عبد البديع، وذلك داخل الفيلا الجديد التي اشتراها فلانتيو الذي يجسده الفنان عادل إمام.

وتفاجئ "فلانتينو" بأن المأذون الذي سيقوم بكتب الكتاب هو نفسه الذي كتب كتابه على زوجته الثانية داليا البحيري وكان سيفضح أمره أمام زوجته الأولى الفنانة دلال عبد العزيز التي تجسد شخصية "عفاف عصمت".

واضطر "فلانتينو" و"عاصم" ابن شقيقته الذي يظهر بشخصيته الفنان حمدي المرغني، إلى وضع بعض الحبوب المهدئة إلى المأذون في الشربات كي يفقد وعيه قبل فضح فلانتينو بأنه متزوج من امرأة اخرى.

ويشارك في بطولته بجانب الزعيم عادل إمام كل من الفنانة داليا البحيرى، دلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، حمدي الميرغني، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

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