بريطانيا تستقبل فيلم "بلاك ويدو"قبل العرض العالمي بأسبوع

قررت شركة مارفل للإنتاج السينمائي، عرض فيلمها الجديد Black Widow، بطولة النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، في صالات العرض السينمائي ببريطانيا يوم 28 أكتوبر المقبل، قبل أسبوع من العرض العالمي له المقرر في يوم 6 نوفمبر داخل الولايات المتحدة العالمية.

ووفقاً لصحيفة فاريتي، فإن شركة الإنتاج العالمية، منحت الضوء الأخضر لعرض الفيلم الجديد في بريطانيا قبل السوق العالمي بأسبوع تزامناً مع إقامة بعض المهرجانات السينمائية العالمية في لندن في ذلك التوقيت.

Black Widow من بطولة النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، ويشاركها في البطولة الممثل العالمي، فلورنس بوج، روبرت داوني جونيور، راشيل وايز، ديفيد هاربور، وليام هيرت، راي وينستون، يا تي فاجنبل، ميشيل لي، أوليفر ريتشرز، أحمد بكير، يولاندا لينز، اليشم ما، نانا بلونديل، شينا ويست.

وتبدأ أحداث الفيلم عند الولادة، حيث تعطى ناتاشا رومانوفا، إلى مؤسسة الكي جي بي، التي تؤهلها نفسيا وجسديا لتكون واحدة من الأبطال الخارقين، ومن ثم تحاول الحكومة قتلها.

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ويعد هذا الفيلم أولى أفلام سكارليت جوهانسون التي تقوم فيها بلعب دور البطولة حول شخصيتها في أحداث سلسلة المنتقمون، وهى الوحيدة من أبطال العمل التي لم تقم بذلك بعد انتهاء السلسلة، حيث انتهجت شركة مارفل سياسة قامت فيها بإسناد كافة الأبطال لأعمال مختلفة منفردين باستثناء سكارليت التي اكتفت الشركة بظهورها ضمن أحداث الأفلام السابقة دون أن يكون لها فيلم منفرد حول شخصيتها، وهو ما يجعل الفيلم منتظراً من قبل كثيرين من جمهورها خاصة بعد وفاتها ضمن أحداث الجزء الأخير من avengers.

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