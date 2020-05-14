بعد تصريحات تامر أمين الجريئة ياسمين الخطيب مطلوبة على جوجل

القاهره-لايف ستايل تصدرت الإعلامية ياسمين الخطيب، مؤشرات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تصريحات الإعلامي تامر أمين، الجريئة عنها. كشف الإعلامى تامر أمين، عن علاقته بالفنانة والكاتبة ياسمين الخطيب، وأسباب حرصه على اصطحابها معه فى البرامج التى يقدّمها. وقال تامر أمين فى حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": " ياسمين الخطيب قابلتها من 5 سنين فى حفلة عامة ولم أكن اعرفها وتعرفت عليها وأخبرتني أنها تعمل فنانة تشكيلية". Advertisements وأضاف تامر أمين: "فى هذا الوقت عجبنى شكلها وطريقة تفكيرها، وعرضت عليها تقديم فقرة "آدم وحواء"معى فى برنامج من "الآخر"، ووافقت وكانت تظهر مرة اسبوعيا، والفقرة حققت نجاحا كبيرا". وأوضح، تامر أمين، أنه عند تقديمه برنامجه بقناة النهار اقترح، إضافة فقرة "أدم وحواء" بمشاركة ياسمين الخطيب، لأنها كانت بدون عمل. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : صورة لـ"ياسمين الخطيب" وشقيقتها تثير جدلًا على "إنستغرام" ياسمين الخطيب تدافع عن محمد رمضان

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