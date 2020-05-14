أجمل ناس" أغنية جديدة تجمع بين تامر حسني ومحمد رحيم

يتعاون النجم تامر حسني مع الملحن محمد رحيم في أغنية جديدة تحمل اسم "أجمل ناس"،

ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة علي يوتيوب،

حيث يجتمع تامر حسني مع رحيم بعد غياب، ليقدما أغنية جديدة سوياً تحمل معاني راقية ومميزة.



يشار إلى أن آخر أعمال المطرب تامر حسنى،

الغناء ضمن أوبريت "أنت أقوى" بمشاركة الكينج محمد منير، الديفا سميرة سعيد، النجم صابر الرباعى، النجم وائل جسار، النجمة كارول سماحة،

وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، إخراج الكليب لطارق العريان.



وتقول كلمات الأوبريت: كل يوم الشمس تطلع تملى بالنور الوجود.. كل لحظة خير يعدى في القلوب ولا الورود.. هي نور الإنسانية اللى بتعدى الحدود.. أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلى للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة

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وعرض للنجم تامر حسنى فيلم "الفلوس"، والذي حقق إيرادات مرتفعة للغاية بمصر ودول الخليج في ظل موسم سينمائي ضعيف ، حيث انطلق الفيلم في دور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى، وهو قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني كل من زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومي عز الدين

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