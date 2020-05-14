تعرف على تفاصيل أغنية إليسا في عيد الفطر

نشر الملحن محمد رحيم، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة له مع الفنانة إليسا يعلن بها عن عمل يجمعهما سويا. وكتب: "قهوة الماضي في عيد الفطر إن شاء الله، مع الملكة العزيزة إليسا، كلمات الشاعرة سهام شعشاع، وألحان محمد رحيم، وتوزيع كميل خوري". وأعلنت الفنانة إليسا أن هذا الألبوم سيكون ألبومها الأخير. Advertisements قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : إليسا تحتفل بمرور 16 عاما على ألبوم "أحلى دنيا"

إليسا تطرح أغنية من ألبومها الجديد بمناسبة عيد الفطر

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