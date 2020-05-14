أمير طعيمة يُعلن عن طرح "اللحظة الحلوة" لتامر حسني قريبًا

أعلن الشاعر الغنائى أمير طعيمة، عن طرح أغنية "اللحظة الحلوة" للنجم تامر حسنى، قريبا،

وهى من كلماته وألحان محمد رحيم، توزيع عبد الرحمن شوقى، ونشر عبر حسابه على تويتر، صورة له مع تامر حسنى،

صحبها بتعليق: "أغنية اللحظة الحلوة، غناء النجم والصديق تامر حسنى، قريبا، كلماتى وألحان محمد رحيم، توزيع عبد الرحمن شوقى".

وكان الشاعر الغنائى أمير طعيمة، كشف مؤخرا عن تحضيره لثلاث أغنيات جديدة مع ثلاث نجوم وهم أنغام ودنيا سمير غانم وراغب علامة،

حيث كتب عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"قريباً إن شاء الله ٣ أغانى، أنغام وراغب علامة ودنيا سمير غانم فى رمضان 2020".

وكان أمير طعيمة، أبدى إعجابه وسعادته بمسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة،

مؤكدا أنه فرصة جيدة للأجيال القادمة للتعرف على بطولات رجال مصر وللتأكيد على قيمة الوطن لديهم.

وقال طعيمة: "فرحتى بالاختيار لا تقل عن فرحتى بالممر اللى تشرفت بالمشاركة فيه، خلوا ولادنا والأجيال اللى جيا تعرف إننا بلد اللى يقرب لها بيتدفن فيها،

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وإن تراب البلد دى بالنسبالنا أغلى من كنوز الدنيا.. عاش يا رجالة والله".

يشار إلى أن آخر أعمال المطرب تامر حسنى، الغناء ضمن أوبريت "أنت أقوى" بمشاركة الكينج محمد منير، الديفا سميرة سعيد، النجم صابر الرباعى، النجم وائل جسار، النجمة كارول سماحة، وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى،

توزيع نادر حمدى، إخراج الكليب لطارق العريان.

وتقول كلمات الأوبريت: "كل يوم الشمس تطلع تملى بالنور الوجود.. كل لحظة خير يعدى فى القلوب ولا الورود.. هى نور الإنسانية اللى بتعدى الحدود.. أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلى للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة".

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