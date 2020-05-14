ساموزين ينشر صورة زيارته الأخيرة للكعبة المشرفة

نشر المطرب ساموزين صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر ساموزين وهو يقوم بمناسك العمرة برفقة أحد أصدقائه أمام الكعبة المشرفة.

وعلق ساموزين على صورته قائلا: في مثل هذه الأيام السنه الماضيه في الأيام العشر الأخيرة من رمضان ربنا فضل علي وأجاز لي زياره بيته الحمدلله وكانت من أجمل أيام حياتي اللهم أكتبلي زياره بيتك الحرام لقد إشتقنا يا الله ولكل من أشتاق قولو آمين #مكه".

وأضاف: "صوره مع صديق عمري الاستاذ محمد سماحه ونعم الأخ الذي لم تلده أمي ربنا يحفظك ويبارك فيك".

نالت الصورة إعجاب متابعيه وجاءت تعليقاتهم كالآتى:

اللهم امييييين الله يرفع هذي الغمه و يجلي هذا البلاء و يرحم ضعفنا و يجعلنا من الفائزين

يارب اكتبهالنا يارب

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لله الحمد انا حجيت بيته الكريم العام الماضي ومشتاااقه لزيارته

اللهم تقبل يااارب العالمين

وكان ساموزين قد وعد جمهوره بتقديم حفل "لايف" عبر الإنترنت خلال الأيام القليلة المُقبلة، مؤكدًا أنه بدءًا من يوم الأحد الموافق 12 أبريل، سيعلن مفاجأة للجمهور عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

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