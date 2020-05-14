حمدي الميرغني يوجه رسالة لعادل إمام وسمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: شارك الفنان حمدي الميرغني جمهوره بصورة له تجمعه بالنجم عادل إمام والنجم سمير غانم عبر تويتر. وكتب: "قطبي الكوميديا المصرية، حلم أي ممثل مصري وعربي أنه يشتغل مشهد واحد مع الأستاذة الكبار الزعيم والأسطورة، ربنا يخليهم لينا والحمد لله أنا حلمي أتحقق وزيادة". يشارك الفنان حمدي الميرغني هذا العام في مسلسل "فلانتينو" ليقف أمام الفنان عادل إمام. ويقدم أيضا مسلسل "2 في الصندوق" بطولة أوس أوس وصلاح عبد الله.

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