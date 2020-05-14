تراند اليوم : "المؤسس عثمان بن أرطغرل" يهدي زوجته هدية خيالية تعرف على سعرها

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وما يجعل الجميع يركز على كل كبيرة وصغيرة في حياة الفنان التركي أيضًا زوجته النجمة التركية فهرية أفجين، حيث تمثل حياتهما الشخصية محل اهتمام محبيهما.
ونشرت صحيفة "Milliyet" التركية، عن الهدية الخيالية التي أهداها النجم التركي " عثمان بن أرطغرل" أوزجيفيت لزوجته أفجين في عيد ميلادها، والتي كانت عبارة عن ساعة يد
وحسب الموقع فإنَّ الساعة من طراز شركة سويسرية متخصصة في صناعة الساعات، ويبلغ ثمنها 300 ألف ليرة تركية أي ما يعادل 43 ألف دولار أمريكي، حيث جاءت من الذهب الخالص عيار 18.
وعرضت أمس الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل "المؤسس عثمان"، والتي تميزت بكثير من الأحداث المثيرة، حيث وقع "عثمان" في يد "بالغاي" بعد ان نصب له "عليشار" كمينًا، لكنه نجا من الموت وتمكن من الهروب مصابًا ممتضيًا حصان، لكن قبل نهاية الحلقة وقع من على ظهر الحصان بسبب إصابته وفقد الوعي، فيما ظهر أشخاص يحملون السيوف ويقتربون منه لتنتهي الحلقة قبل الكشف عن هويتهم وماذا سيفعلون به.