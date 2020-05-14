طلب سالم "محمود البزاوي"، والد زياد "أحمد مجدي"، من صديقة ريهام للمرة الثانية بالإدلاء بشاهدتها بأن ريهام "أيتن عامر"، كانت تعاني من مشكلة نفسية، إضافة إلى محاولتها الانتحار، وجاء ذلك عبر صفحة ON بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
شهدت الحلقة الـ20 من مسلسل فرصة تانية موافقة الطبيب النفسي، الذي يعالج ريهام، على الشهادة أمام النيابة، وصرح بأن ريهام كانت معرضة للانتحار، بسبب معاناتها من مرض الاكتئاب الحاد.
يذكر أن مسلسل فرصة تانية تأليف مصطفى جمالهاشم، إخراج مرقس عادل، بطولة كل من ياسمين صبري، محمود البزاوي، شادي جمال هاشم، إدوارد، هبة عبدالغني، سارة الشامي، كريم عبدالخالق، هبة مجدي، إبتهال الصريطي، نهال عنبر، أحمد الشامي، كريم سرور، غفران محمد، عصام السقا، أحمد مجدي، أيتن عامر، عمر الشناوي، دياب، أحمد النجار.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تستمع لشهادة الدكتور النفسي لأيتن عامر في "فرصة تانية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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