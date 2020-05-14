فيديو .. نهاية محمد لطفي على يد يوسف الشريف في النهاية

نشب شجار بين مراد المحروقي "محمد لطفي"، وزين الروبوت "يوسف الشريف"، وانتهى الشجار بمقتل المحروقي على يد زين، فى "النهاية" وجاء ذلك عبر صفحة ON بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وشهدت الحلقة اتفاق عزيز "عمرو عبد الجليل"، مع قوات الأمن على قتل الريبوت، حتى لا يقتل الناس، ومن ناحيتها تفاوض مؤنس "أحمد وفيق" لقتل الريبوت، ليقوموا جميعًا بالتواصل مع المحروقي "محمد لطفي".

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يذكر أن مسلسل النهاية من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وبطولة كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أخمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي، سهر الصايغ، حسام داغر، أحمد صبري غباشي، محمد العمروسي، باسل الزارو، محمد محمود عبد العزيز.