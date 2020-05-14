ميرنا وليد - بيروت - أرجعت الممثلة السورية ​علا بدر​ غيابها عن دراما ​رمضان​ 2020 إلى أنها أصبحت أكثر انتقائية في خياراتها.

وقالت لموقع "الفن": "لا أريد العمل لمجرد أن أكون متواجدة فقط، لأني اتخذت قراراً وأتمنى أن أنفذه بألا أعمل إلا دور أحبه وأقتنع فيه إن كان دور بطولة أو حتى دور بمشهد واحد".

وعن وقتها في رمضان، قالت إنها تقضي وقتاً طويلاً في المطبخ، خاصة أنها تجيد الكثير من الطبخات الشرقية، وتحب أن تغني مائدتها بالأكلات المتنوعة لأن رمضان شهر الخير.

كما كشفت أنها تقضي وقتاً لا بأس فيه في التقرب من الله، من صلاة وقراءة قرآن والدعاء وذكر الله، إضافة إلى أنها عنايتها بوالدتها وباقي أفراد عائلتها.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- علا بدر: لهذا السبب غبت عن سباق رمضان وهكذا أقضي وقتي في الشهر الفضيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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