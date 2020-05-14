ريهانا تقتحم قائمة أكثر الأثرياء الموسيقيين بهذه الثروة الضخمة

ميرنا وليد - بيروت - بسبب النجاح الذي حققته علاماتها التجارية في الموضة ومستحضرات التجميل، إقتحمت النجمة العالمية ​ريهانا​ قائمة صحيفة "صنداي تايمز" للأثرياء الموسيقيين واحتلت المرتبة الثالثة بثروة تقدر بنحو 468 مليون جنيه إسترليني (576 مليون دولار).

واحتل الملحن الشهير آندرو لويد ويبر وبول مكارتني العضو السابق في فرقة بيتلز معا صدارة القائمة بثروة تقدر بنحو 800 مليون جنيه إسترليني لدى كل منهما.

فيما جاء إد شيران في صدارة أصغر وأكثر الموسيقيين البريطانيين ثراء (في عمر الثلاثين أو أقل) بثروة تبلغ 200 مليون جنيه إسترليني.

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