8 قوالب حلوى من أحلام لإبنها في عيد ميلاده الـ16-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ بعيد ميلاد إبنها فاهد الـ16 بطريقة مميزة، وشاركت المتابعين عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو من أجواء الإحتفال.

وكان لافتاً للمتابعين وجود 8 قوالب حلوى زينة بأشكال مختلفة ولاسيما الطيور والنسور.

وتمنت أحلام لابنها فاهد إطالة العمر والصحة، ورؤيته في أعلى المناصب المرموقة، وصاحبت الفيديو أغاني أعياد ميلاد لعدد من المطربين من دول الخليج.

وتخصص أحلام حالياً صفحتها الخاصة لنشر الأدعية الدينية وذلك تزامناً مع شهر رمضان المبارك.

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