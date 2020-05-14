فارس كرم يتلقى المزيد من التهاني بزواجه وآخرها من تيم حسن

ميرنا وليد - بيروت - يواصل الفنان اللبناني ​فارس كرم​ تلقي التهاني بزواجه الذي أعلن عنه منذ يومين، وذلك من قبل عدد من النجوم، الذين كتبوا له رسائل التهنئة عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وآخرهم الممثل السوري ​تيم حسن​ الذي كتب له:"الف مبروك بالرفاه والبنين و إن شاء لله بيتك عامر بالفرح والخير عطول فارس الغالي".

ونذكر من بين النجوم أيضاً، الفنانة اللبنانية هيفا وهبي التي كتبت :"مبروووك فارس، فرحتلك كتير وانشالله بتتهنّوا"، وعلق فارس :"ما عندي شك بمحبتك.. انشالله منفرح فيكي يا احلى عروس".

والممثلة اللبنانية جيسي عبدو هنأته بالقول :"ألف مبروك يا أحلى عريس إنشالله بتتهنوا يا رب ونقشعلك كرم الزغير، وكتب فارس :"نفرح منك ونقشعلك يا رب".

والفنانة اللبنانية مايا دياب كتبت :"يا فارس يا قلبيييييييي مبرووووووك ومية نقطة عالسطر وبتعمل اللي بيريحك انت حبيبي والله يقدّملك السعادة مع زوجتك واحلى عيلة با رب..وقريباً رح بوسك لايف وج بوج".

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