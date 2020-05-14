كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر حمدي الميرغني: حققت حلم التمثيل مع عادل إمام وسمير غانم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفنان حمدي المرغني صورتين له وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وكانت الصورتين لحمدي المرغني، مع قطبي الكوميديا، إحدي الصور مع الفنان عادل إمام والآخري مع الفنان سمير غانم.

وعلق"حمدي" علي الصور قائلاً:" قطبي الكوميديا المصري حلم أي ممثل مصري وعربي أنه يشتغل مشهد واحد م الأساتذة الكبار الزعيم والأسطورة ربنا يخليهم لينا ...والحمدلله انا حلمي أتحقق وبزيادة.

يذكر أن مسلسل "اتنين في الصندوق" يشرف على إخراجه محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، ويجسد بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار، محمود الشرقاوي، ياسر الطوبجي، وغيرهما من الفنانين.

ويعرض مسلسل "اتنين في الصندوق" حصريا على قناة "ام بي سي مصر" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً