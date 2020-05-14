كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر منير مكرم: أتمنى تجسيد شخصية نجيب الريحاني.. وأمير كرارة عملاق فن (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فنان موهوب استطاع أن يرسم البسمة على وجوه محبيه وجمهوره، يتمتع بخفة ظل ساعدته أن يدخل قلوب المصريين، أمتعنا ببرنامجه "إديني عقلك" والعديد من الأدوار في أعمال فنية هامة مضافة لسجال الفن الهادف، مشهود له بالوقوف في الأزمات تجاه زملاؤه الفنانين فيكون أول الحضور في المواقف الإنسانية، فهو الفنان القدير منير مكرم.

وكان لـ"الخليج 365 الفني" حوارا خاصا معه للحديث عن الأعمال التي يشارك فيها في موسم رمضان 2020.



في البداية حدثنا عن تجربتك في مسلسل "حب عمري"؟



المسلسل تأليف المؤلف الكبير فداء الشندويلي، وبعد قراءتي للدور وجدته دور كوميدي لطيف عن دكتور أستاذ جامعة اسمه غريب جدًا "زوغربان"، فشعرت بأنه مميز وسينال رضى جمهوري. المسلسل تأليف المؤلف الكبير فداء الشندويلي، وبعد قراءتي للدور وجدته دور كوميدي لطيف عن دكتور أستاذ جامعة اسمه غريب جدًا "زوغربان"، فشعرت بأنه مميز وسينال رضى جمهوري. كيف كانت تجربتك في المسلسل؟



كنت سعيد جدا بالشخصية اللي قدمتها لإن استطاع أن يسعد جمهوري ويرسم البسمة على وجه مشاهدي المسلسل.



كيف كانت كواليس العمل في "حب عمري"؟



كواليس العمل كان بها حب وتفاهم على الرغم أن اللوكيشنات كانت بعيدة ولكننا كنا مستمتعين جدًا بالعمل. كواليس العمل كان بها حب وتفاهم على الرغم أن اللوكيشنات كانت بعيدة ولكننا كنا مستمتعين جدًا بالعمل. في ظل أزمة كورونا.. كيف تغلبتم على الصعوبات أثناء التصوير؟



التعقيم المستمر كان حقيقي مطمنا بشكل كبير وحرصنا على ارتداء الكمامات والمسافات البعيدة بين فريق العمل. التعقيم المستمر كان حقيقي مطمنا بشكل كبير وحرصنا على ارتداء الكمامات والمسافات البعيدة بين فريق العمل. وكيف كانت تجربتك في مسلسل "جمع سالم"؟



أجسد شخصية عبد الرازق والدور جميل وشخصية طيبة جدًا وعند قرائتي للورق أحببت الشخصية كثيرًا وهذا فلاش باك لأنه رجل كبير بالعمر وأولاده أطفال وحدث هدم لمنزلهم وعندما كبروا يذهبوا لهذا الرجل حتى يعلموا من هما وكيف كان يعيشون وما أصلهم، لذلك كنت معجب بالعمل جدًا. أجسد شخصية عبد الرازق والدور جميل وشخصية طيبة جدًا وعند قرائتي للورق أحببت الشخصية كثيرًا وهذا فلاش باك لأنه رجل كبير بالعمر وأولاده أطفال وحدث هدم لمنزلهم وعندما كبروا يذهبوا لهذا الرجل حتى يعلموا من هما وكيف كان يعيشون وما أصلهم، لذلك كنت معجب بالعمل جدًا. من من الفنانين الجدد تتوقع لهم مستقبل باهر؟ Advertisements



شباب المعهد جميعهم المشاركين في أعمال خصوصًا في مسلسل "الاختيار" الذي قدم مجموعة كبيرة وجسدوا أدوارهم بشكل جميل جدًا وأعتقد أنهم سيصبحون نجوم الساحة الفنية في السنوات القادمة. شباب المعهد جميعهم المشاركين في أعمال خصوصًا في مسلسل "الاختيار" الذي قدم مجموعة كبيرة وجسدوا أدوارهم بشكل جميل جدًا وأعتقد أنهم سيصبحون نجوم الساحة الفنية في السنوات القادمة. ما رأيك في تجسيد الفنان أمير كرارة لشخصية الشهيد أحمد المنسي؟



بالطبع أمير كرارة نجم كبير وجسد الدور بشكل مميز ورائع فهو عملاق فن. بالطبع أمير كرارة نجم كبير وجسد الدور بشكل مميز ورائع فهو عملاق فن. قدمت العديد من الأعمال.. ماالأقرب لقلبك؟



جميع الأدوار التي قدمتها قريبة لقلبي جدًا حتى ولو كانت مشهد صغير، لأني أؤديه بحب ودراسة وأحضر لملابسه وأجهز لشكل معين له ولملامحه. جميع الأدوار التي قدمتها قريبة لقلبي جدًا حتى ولو كانت مشهد صغير، لأني أؤديه بحب ودراسة وأحضر لملابسه وأجهز لشكل معين له ولملامحه. الفن يعطي ويأخذ.. فماذا أعطاك وماذا أخذ منك؟



الفن أهداني حب الناس وهذا شئ لا يقدر بمال وأخذ سنين عمري. الفن أهداني حب الناس وهذا شئ لا يقدر بمال وأخذ سنين عمري. ما الشخصية التي تتمنى تجسيدها من شخصيات فناني الزمن الجميل؟



أتمنى تجسيد شخصية الاستاذ "نجيب الريحاني" بشدة، وبالفعل أنا جسدته في المسرح وأتمنى تقديمه مرة أخرى في عمل فني مميز. أتمنى تجسيد شخصية الاستاذ "نجيب الريحاني" بشدة، وبالفعل أنا جسدته في المسرح وأتمنى تقديمه مرة أخرى في عمل فني مميز. كيف تقضي وقتك في فترة الحظر المنزلي؟



أقضي وقتي في القراءة بإستمرار. أقضي وقتي في القراءة بإستمرار. هل السوشيال ميديا تؤثر على حياتك بشكل كبير؟



غير مهتم بها من الأساس. غير مهتم بها من الأساس. هل هناك أعمال جديدة تستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة؟



سوف أستكمل مسلسل "قوت القلوب" بعد رمضان.