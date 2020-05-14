على طريقة ياسمين صبري.. أحمد أبو هشيمة يستعرض لياقته

متابعة بتجـــــــــرد: أحدث رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، زوج الفنانة ياسمين صبري، الضجة مجدداً من خلال صورة نشرها على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وظهر فيها وهو يمارس التمارين الرياضية وتعليقاً كتب: “الجزء الصحي من يومي” محققاً في ساعات قليلة أكثر من 120 ألف إعجاب.
وانطلقت على إثر هذا الكثير من التعليقات، إذ رأى عدد كبير من المتابعين أنه يفعل هذا على غرار زوجته التي تعرض بشكل دائم صوراً تلتقط لها أثناء ممارستها الرياضة.
ومما كتبه المتابعون: “اتحدى ياسمين صبري في ممارسة الرياضة” و”عشانك يا ياسمين دنا هغيرر المراسيم” و”طيب عرفنا إنك محقق حلمها ومواصفاتها”.
وقبل ذلك لفت الانظار بنشر صورة له برفقة الممثلة التقطت لهما بعد إعلان زواجهما مباشرة، وحققت أكثر من 386 ألف إعجاب.
ويذكر أن أبو هشيمة وياسمين أعلنا عقد قرانهما بشكل مفاجئ خلال حفل عائلي مختصر وأحدثا ضجة كبيرة على مواقع التواصل وخصوصاً في أوساط معجبي النجمة التي تتلقى رغم هذا الكثير من الانتقادات بسبب أدائها في مسلسل “فرصة تانية” الرمضاني.
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