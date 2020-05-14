في مكالمة حقيقية.. شاب وفتاة يهددان أحمد زاهر!

متابعة بتجـــــــــرد: كشف الفنان المصري أحمد زاهر تلقيه مكالمة من شاب وفتاة، قاما فيها بتهديده بسبب ما فعله في ابنة محمد رمضان، ضمن أحداث مسلسل “البرنس” المشارك في سباق رمضان 2020.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً صوتياً للمكالمة التي أجرتها الفتاة والشاب مع أحمد زاهر، وهما يقومان بإخباره عن وحشية الفعل الذي قام به في المسلسل، ويقرر الشاب استخدام قسم شخصية “فتحي” في العمل ليقول لزاهر “وعرش ربنا ما هسيبك”.

وظهر من خلال المكالمة أن زاهر استقبل المكالمة بنوع من الفكاهة وانفجر ضاحكاً، إذ حاول أن يفهم الشابين أن هذه الأحداث تجري ضمن عمل فني وليست حقيقية، وحرص على التأكيد للفتاة أنه أحمد زاهر، وأن “فتحي” هو الذي ترك الطفلة وليس هو.

ولكي يمتص غضب الشابين اضطر زاهر لكشف أحداث المسلسل، إذ أكد في نهاية المكالمة أن مريم ستعود لوالدها في نهاية أحداث العمل.