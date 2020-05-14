إعلامي شهير يفتح النار على فيفي عبده: “لا توجد راقصة محترمة”

متابعة بتجـــــــــرد: حلّ الإعلامي تامر أمين ضيفًا على برنامج “شيخ الحارة والجريئة” الذي تقدمه المخرجة والإعلامية إيناس الدغيدي على قناة ‏‏”القاهرة ‏والناس”.‏

في البداية وجهت الدغيدي له سؤالاً عن قصة المعجبة التي فاجأته في أحد أماكن السهر وقالت له إنه يدعي شخصية غير شخصيته، ويحاول إظهار أنه شيخ ‏على شاشة التلفزيون، فأكد أن الموقف حدث بالفعل وأنه لم يدع شخصية غير شخصيته وأنه يسهر ويفعل كل ما يفعله ‏الشخص العادي.‏

وأوضحت الدغيدي الإجابة بأن زملاء تامر أمين من فنانين وإعلاميين يرون نفس الشيء، وأنه يدعي شخصية غير ‏شخصيته بمن فيهم الراقصة فيفي عبده وصوفينار، مشيرة إلى أن فيفي عبده راقصة محترمة ولها مكانة في المجتمع وقدمت لمصر ‏الكثير”.‏

وانفعل تامر أمين على ما قالته مؤكداً: “يسعدني أن هذه الأسماء تُفهم غلط، أما عن هذه المهنة فأنا رافضها ولا تقولي لي إن هناك راقصة محترمة، لا يوجد رقاصة محترمة، ولا تقولي لي إنها قدمت حاجات كتير لمصر مفيش حاجة اسمها عملت حاجات لمصر”.‏