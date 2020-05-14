مايا دياب تحيي حفلها الثاني على يوتيوب

متابعة بتجـــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية مايا دياب حفلًا غنائيًا على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”، وهو حفلها الثاني خلال فترة الحجر المنزلي وقدمته لأوّل مرة على طريقة ” virtual live show 360″.

بداية قدمت مايا معايدة لكل الجمهور بمناسبة شهر رمضان المبارك وأهدت هذا الحفل لشقيقتها “موني” التي تعرضت لحادث سير منذ أيام وهي موجودة في المستشفى”.

وتابعت متوجهة بالكلام لها: “أعلم أنك تعانين من ألم كبير وأنا أيضاً أتألم وأشعر بك، وأنت من أعطتني القوة والدافع كي أظهر في هذا البث المباشر وأكون مع الناس، وأهديك هذا الحفل من بدايته إلى نهايته..أحبك كثيراً”.

بعدها قدمت مايا عددًا كبيرًا من الأغنيات الخاصة مثل “صديقة إلي”، “سبع ترواح”، “كده بردو”، “يا قاطفين”، وأغنيات غير خاصة مثل “اه لو لعبت يا زهر” و”إيام الشتي” للنجمة ميريام فارس و”لو تعرفوه” للفنانة إليسا بعد أن عبرت عن محبتها للنجمتين واعجابها بهذه الأعمال الرائعة بأجواء جمعت بين الرقص والرومنسية واعدةً الجمهور بحفل كبير أيضًا في عيد الفطر.