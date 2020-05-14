كاتي بيري: أعاني الاكتئاب جراء (كوفيد-19)

متابعة بتجــــــــرد: أكدت المغنية الأمريكية كاتي بيري، 35 عاماً، أنها تعاني جراء انتشار فيروس كورونا المستجد عالمياً من نوبات اكتئاب.

وقالت عبر حسابها على تويتر: “في بعض الأحيان لا أعلم ما هو الأسوأ تجنب الإصابة بـ(كوفيد-19) أو موجات ونوبات الإحباط والاكتئاب التي أعاني منها جراء هذا الوضع الجديد”.

وقد لاقت تغريدتها الكثير من التفاعل مع متابعيها، حيث نالت أكثر من 76 ألف إعجاب، و13 ألف إعادة تغريد.

وأبدى العديد من النجوم والمشاهير والجمهور التضامن معها ودعمها في مواجهتها للإحباط والاكتئاب، ومنهم مصممة الأزياء فيرا وانغ، والكوميديانة روزي أودونيل، بينما قال أحد المتابعين لبيري: “انظري إلى الأمام، فكري بمولودتك الجديدة، وبأن الضوء والأمل في نهاية النفق سيكون بين يديك قريباً”، في إشارة إلى قرب ولادتها لطفلتها.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تفتح فيها مغنية “الحصان الأسود” كاتي بيري، قلبها وتتحدث عن معاناتها النفسية، حيث سبق ووصفت عامي 2017 و2018 بالأصعب على الإطلاق بالنسبة لها نتيجة تجربتها ومعاناتها مع الإحباط والاكتئاب.