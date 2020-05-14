نيللي كريم تحقق رقمًا قياسيًا عبر تلفزيون دبي

متابعة بتجـــــــــرد: على مدى السنوات السبع الماضية، ارتبط اسم النجمة المصرية نيللي كريم بشاشة تلفزيون دبي، التي قدمت للجمهور من خلالها العديد من الأدوار الفنية التي حققت نجاحات متتالية ونسبة مشاهدة مرتفعة، عبر التنوع والغنى في الشخصيات الدرامية التي قدمتها، وصولاً إلى دورها الكوميدي الجديد في مسلسل “بـ100 وش”.

واستطاعت كريم في هذا العمل الجديد الخروج من نوعية الأدوار المركبة، لتقدم شخصية كوميدية جديدة تحمل كافة مقومات الكوميديا الراقية، ضمنت معها تفاعل جمهور الشاشة الفضية والمتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي.

وكشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، عن أرقام المتابعات الجماهيرية للمسلسل الرمضاني الجديد، منذ بث حلقاته حتى منتصف رمضان، محققاً عبر حسابات تلفزيون دبي الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي عدد مشاهدات محتملة تجاوز (242.57) مليون مشاهدة.

فيما حقق مسلسل “بـ 100 وش” أرقاماً قياسية على منصة “أوان” الرقمية تجاوز خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك (98.163) ألف مشاهدة رقمية، فيما وصل عدد المشاركات في تحدي المسلسلات الرمضانية التي أطلقتها منصة “أوان” الرقمية على شبكة “تيك توك” ما يزيد عن 32 مليون مشاركة، وهو رقم قياسي شمل المقاطع والفيديوهات التي تمت مشاركتها عبر المنصة الرقمية.

وتطل نيللي كريم في مسلسل “بـ100 وش” مع آسر ياسين وعدد من الوجوه الفنية الشابة، عن سيناريو وحوار لأحمد وائل وعمرو الدالي، تحت إدارة المخرجة كاملة أبوذكري، من خلال شخصية “سكر” الفتاة التي تعيش في حي بولاق الشعبي وسط القاهرة، حيث تعمل في صالون تجميل تنجح من خلاله في إجراء بعض أنواع التخفي والمكياج البسيط للقيام بعلميات نصب.