انفصال ماري كيت أولسن عن زوجها الذي يكبرها بـ17 عاما

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انفصلت ماري كيت أولسن الممثلة الأمريكية السابقة ومصممة الأزياء وسيدة الأعمال الحالية بعد خمس سنوات من زوجها المصرفي الفرنسي أوليفييه ساركوزي، وهو الأخ غير الشقيق للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.

ونشر موقع "ذا كات" النسائي، أن الممثلة الأمريكية السابقة ماري كيت أولسن 33 عامًا، حاولت رفع دعوى طلاق في أحد محاكم مدينة نيويورك، ولكن المحكمة أخبرتها أنه في الوقت الحالي لا يمكن تنفيذ طلبها بسبب جائحة كورونا المستجدة وتعليق العمل لأن الوفيات قد ارتفعت لـ21 ألف حالة في نيويورك فقط، وإجمالي الوفيات في الولايات المتحدة قارب على 85 ألفا وأنهم يتعاملون فقط مع الحالات الطارئة.

والآن تطالب ماري باتخاذ أي إجراء طارئ من قِبل المحكمة لدراسة أوراق طلاقها، حيث أنها هي وزوجها أوليفية ساركوزي 50 عامًا، منفصلان بالفعل وهي تريد أن يتم الطلاق بشكل رسمي، وطلب ساركوزي أن يتم العمل باتفاقية مع قبل الزواج.

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الجدير ذكره أن ماري كيت هي واحدة من التوأم أولسن، وفي عام 2007 صنفتها مجلة "فوربس" الأمريكية هي وشقيقتها التوأم آشلي من أغنى سيدات العالم في مجال الترفيه، وحصلتا حينها على المركز الحادي عشر بثروة تُقدر بـ100 مليون دولار.

وبدأت ماري وساركوزي المواعدة في ربيع عام 2012 وتزوجا في عام 2015 وازدات الأمور بعد ذلك حدة وتعقيدا بينهما، حيث قام ساركوزي بإجبار زوجته ماري على الخروج من شقتهم في نيويورك بعد إنهاء عقد الإيجار دون إعلامها أو تنبيهها بالأمر، وقد أخبرها المحاميون بضروة تركها للمسكن في تاريخ 18مايو/ أيار ولكنها أكدت أن هذه المدة ليست كافية حتى تستطيع جمع حاجياتها والخروج وأنها لم تكن على علم مسبق بأمر الإخلاء، فتم تقديم طلب لتمديد المدة حتى الـ30 من الشهر الجاري.

ووفقًا للموقع فإن ماري، أكدت أنها تريد الطلاق بشكل طارئ حتى تحمي ممتلكاتها، لأن طلب الطلاق يحميها ويمنع أمر طردها من أي شئ تمتلكه في الوقت الحالي.

لم تنجب ماري وساركوزي أطفالًا، ولكن الأخير لديه طفلان وهما جوليان ومارجوت من زوجته السابقة المتزلجة الفرنسية شارلوت برنارد.