فريدة حسام.. مسلسل جمعها بأشقائها الثلاثة وأحمد زاهر اعتذر منها (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

خطفت الممثلة الصغيرة المصرية فريدة حسام البالغة من العمر خمس سنوات الأضواء، فيما يتواصل اسمها بتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إتقانها للمشاهد التي جسدتها في مسلسل "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان، حظيت على إثرها بتعاطف واسع بين المتابعين.

وتجسد فريدة حسام، دور "مريم"، ابنة الفنان محمد رمضان بمسلسل "البرنس"، ونالت إشادة كبيرة خاصةً بعد مشهد مع أحمد زاهر الذي يقدم دور عمها وتركها وحيدة بلا رحمة في الشارع.

وأخذ الجمهور يبحث عن الممثلة الصغيرة فتبين أنها من عائلة فنية، وتعد مشاركتها في "البرنس" هي الثانية بعد دورها في مسلسل "أهو ده اللي صار" برفقة أشقائها الثلاثة، والذي عُرض في دراما رمضان 2019 من بطولة روبي وسوسن بدر، وأروى جودة وغيرهم.

كما شارك أشقاؤها وهم منة، حازم، أمل، يوسف، في مسلسلات "العهد، سلسال الدم، دهشة، حواري بوخارست، الحرامي والعبيط، "كلمني شكرا، ونابليون والمحروسة، وسي عمر وليلى أفندي، ولد الغلابة والرحلة، عشم إبليس، العهد، الميزان، سقوط حر.

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وعلقت والدة فريدة حسام في تصريحات صحافية بأن أبناءها ورثوا الموهبة من والدهم الذي يشارك في مسرح الجامعة لكنه لم يحترف التمثيل.

أما فيما يتعلق بمشهد طفلتها المؤثر مع الفنان أحمد زاهر فقد قالت إن فريدة شعرت بالخوف في مشهد تركها في الشارع، لكن زاهر اعتذر لها بعد المشهد وشرح لها أن الأمر تمثيل.

كما وجهت الطفلة الصغيرة رسالة إلى الجمهور عبر مقطع فيديو قصير قالت فيه إنها بخير وتتمنى للجمهور أن يستمتع بمسلسل "البرنس" وأنهت المقطع المسجل بابتسامة واسعة.

وصرح حازم حسام، شقيق الطفلة، بأن فريدة أحبت التمثيل بشكل كبير رغم أنها لم تتجاوز سن الخامسة، فضلاً عن أنها تلتزم بكل التعليمات وتستجيب لكل ما تقوله لها أمها، خلال فترة تدريبها على الدور الذي ستقوم به أمام الكاميرا.

من جانبها وجهت الفنانة بدرية طلبة، رسالة إلى المخرج محمد سامي، بسبب مشهد بكاء فريدة وقالت:"ماشاء الله، حتى الطفلة خليتها ممثلة جبارة، النهاردة مصر كلها بتعيط، محمد سامي حرام عليك".