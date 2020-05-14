مادلين طبر: ما يميز "القمر آخر الدنيا" بساطته.. و "الاختيار" شدني

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعربت الفنانة اللبنانية مادلين طبر عن سعادتها بنجاح مسلسلها الجديد "القمر آخر الدنيا" الذي يعرض خلال موسم دراما رمضان الجاري، مشيرة إلى أن الجمهور تفاعل مع العمل لأنه اجتماعي في المقام الأول ودخل جميع البيوت المصرية.

وقالت مادلين في فيديو خصت به موقع "فوشيا": "أولًا أنا أحب موقع فوشيا جدًا وأحيي كل متابعيه، وكل عام وأنتم بخير وسعادة".

وأضافت: "سعيدة جدًا بنجاح المسلسل، لأنه اجتماعي واستطاع جذب عدد كبير من الجمهور المصري، تعودنا في رمضان على مشاهدة حواديت البيت".

وأردفت: "أكثر ما يميز مسلسل القمر آخر الدنيا عن المسلسلات الأخرى أنه بسيط وواقعي، وبالمناسبة تامر حمزة من المخرجين المميزين جدًا، والمنتجة شيرين مجدي أقول لها مبروك لأنها نجحت واستطاعت جلب فريق جيد وإخراج مميز والموسيقى رائعة، والأغنية كانت موفقة، وأعتقد أن موقعنا جيد بين كل المسلسلات".

وعن أفضل المسلسلات من وجهة نظرها في دراما رمضان، قالت: "أكثر مسلسل أعجبني كان الاختيار، تابعته باهتمام شديد وأعتقد أنه من أهم الأعمال في رمضان".

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واختتمت حديثها مازحة أثناء خضوعها لجلسة مكياج قبل التصوير: "كل سنة وإنتم طيبين، فوشيا فوشيا فوشيا، ويلا حطلي روج علشان أبقى فوشيا".

"القمر آخر الدنيا" بطولة بشرى، مؤمن نور، هشام سليمان، ساندي، مادلين طبر، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وهدي الإتربي وعمرو عابد ومن إخراج تامر حمزة.

وعادت الفنانة مادلين طبر مؤخرًا لتجربة تقديم البرامج، حيث تقدم برنامج "مساء الورد"، وسبق أن كشفت لـ"فوشيا" عن كيفية تعاملها مع التصوير والخروج من المنزل في ظل انتشار فيروس كورونا. وقالت طبر: "إحنا بنشتغل بس بينا وبين كل واحد مننا أكتر من متر، حتى أندرو مسؤول الهندسة الصوتية يرتدي القفازات والكمامة".

وتابعت قائلة: "حتى أنا بنزل من بيتي وأنا لابسة الكمامة، ومش بتكسف الناس هتقول إيه، لازم كلكم تلبسوا الكمامة وتاخدوا كامل احتياطاتكم لتأمين نفسنا من فيروس كورونا".

وأكملت: "خليكم في البيت والتزموا بالحجر المنزلي، أنا مضطرة أنزل وفي غيري الي هما الجيش الرابع زي الإعلاميين والفنانين، وزي الجيش التاني الي هما الأطباء والممرضات، الي مضطرين ينزلوا أوكي يعرفوا يعملوا احتياطاتكم، غير كده خليكم في البيت".

يذكر أن مادلين طبر كشفت عن أكبر خطأ ارتكبته في حياتها، وهو تأجيلها لإنجاب الأطفال، مؤكدة أنها تزوجت بسن 18 عامًا، وقررت حينها تأجيل الإنجاب لاستكمال دراستها.