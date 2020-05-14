فيفي عبده تخرج الوجه الآخر لحمدي المرغني.. عصبي ويهدد بالقتل (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انهار نجم مسرح مصر "حمدي المرغني"، بعد سقوطه ضحية برنامج "خلي بالك من فيفي" الذي تقدمه الراقصة الاستعراضية فيفي عبده وهدد بقتل الخادمة العفريت.

وبدأ البرنامج بدخول المرغني إلى فيلا فيفي عبده وهنا التقى مع رجل أمن رفض دخوله وأخبره بأن اللمبة مضيئة، وطلب منه المرور من الباب المخصص عدة مرات وإرتداء حذاء من نوع خاص، فكان ردة فعل المرغني أن ضحك وقال له "أكيد بتهزر وأن مدام فيفي أتت بك لإسعاد الناس" وظل كذلك حتى ظهرت فيفي وأدخلته بيتها.

وحين دخل المرغني جلس مع فيفي وتبادل معها أطراف الحديث، وأثناء الاندماج معها والحديث مع "المغربية" المشاركة في برنامج المقالب حدثت فرقعات عالية أرعبت المرغني.

بعدها دخلت "فيفي" في خلاف عنيف مع ضيفتها المغربية واتهمتها بحسد منزلها وقامت برش الملح على المرغني وعليها وهي تردد جملة "الله أكبر عليا وعلى بيتي"، وهنا بدا الذهول والاستغراب يتسلل إلى نجم مسرح مصر ويقول: "إحنا لو خيار مخلل مش هتعملي فينا كده، وأجواء الملح والبخور دي انتهت منذ زمان" وهدد بالاعتذار عن الحلقة فقالت له فيفي أنت عايز تخرب بيتي.

وبينما الأوضاع كذلك دخلت الخادمة السمراء الملقبة بـ "أبو الهول" أو الخادمة العفريت نظرًا لأنه يتلبسها" الجن"، فسقطت فجأة بالمشروبات التي تحملها فزاد رعب وقلق المرغني وقال "عندها كهربا"، وعندما حاول مساعدتها للنهوض أمسكت به واسقطته أرضًا فكان يصرخ ويقول هو فيه إيه دي مش أسلوب، دي مجنونة ولا بتستعبط.

وهنا خرج دخان من الحمام مع أصوات صراخ فانهار المرغني قائلًا "فيه إيه عايز أمشي"، وسارع لإنقاذ الموقف فدخل الحمام وخلفه الخادمة السمراء، وعندما رأها ظل يصرخ من الرعب ويعتدي عليها من الخوف وينادي فيفي لإخراجه من هنا وأثناء الخروج هدد بقتلها قائلاً "أقسم بالله هقتلها".

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وحين حاول المرغني الهرب والخروج من منزل فيفي ظلت فيفي تصرخ وسقطت على الأرض وهي تقول "بيتي اتخرب" فسارع لإنقاذها وهنا أطلقت فيفي زغرودة مفاجئة فاكتشف أنه سقط في مقلب وظلوا يتحدثون عما حدث.

ويعتمد برنامج "خلي بالك من فيفي" على عمل "مقلب" بالضيف، الذي تستضيفه فيفي عبده، وبصحبتها مذيعة مغربية في منزلها، بحجة تصوير برنامج خاص، ثم تقوم فيفي بعادات غريبة، مثل رش الملح وإشعال البخور في المنزل بعد أن تسمع صوت فرقعة بالمكان، وتعتقد أنه حسد، ثم تظهر إحدى العاملات المفترض أنها "يلبسها عفريت" وتهاجم الضيف. ويعرض البرنامج على قناة mbc مصر وتم تصويره في فيلا عبده.

لكن تم توجيه اتهامات لبرنامج فيفي بـ"الجهل والعنصرية" ضد مرضى الصرع، حيث تقوم فكرته على استضافة فنان في منزل فيفي، وفجأة تصاب الخادمة بنوبة صرع، فتتعامل فيفي معها باعتبارها "ملبوسة"، ويتصاعد الأمر في التعامل مع الخادمة، حتى يصل الأمر لضربها بالحذاء.

يذكر أن المرغني سقط قبل أيام ضحية في مقالب "رامز مجنون رسمي" المعروض على قناة mbc مصر الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

على الجانب الأخر، يشارك المرغني في عملين بالموسم الرمضاني الحالي وهما 2 في الصندوق مع زميله في مسرح مصر أس أس، وفلانتينو مع الزعيم عادل إمام.