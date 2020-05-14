لماذا رفضت منظمة خيرية تبرعا بقيمة 200 ألف دولار من مغني الراب الأمريكي "سيكس-ناين"؟

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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Getty Images عاد المغني الأسبوع الماضي إلى الساحة الفنية بعد إطلاق سراحه من السجن

رفضت منظمة خيرية للأطفال تبرعا بقيمة 200 مليون دولار من مغني الراب الأمريكي "سيكس-ناين" 6ix9ine.

وقالت حملة (لا أطفال جياع) No Kid Hungry إنها تتبع سياسة تقضي برفض التمويل من المانحين الذين لا يتوافقون مع قيمها.

ووصف مغني الراب، الذي أمضى مؤخرا فترة عقوبة في السجن بسبب جرائم ارتكبها ضمن عصابة عنيفة قبل عودته الناجحة، القرار بأنه "قاسٍ".

وأفلت المغني من السجن في تهم سابقة، تشمل جرائم جنسية بحق أطفال في عام 2015.

وفي منشور عبر انستغرام حُذف لاحقاً، أعلن "سيكس-ناين"، واسمه الحقيقي دانيال هيرنانديز، التبرع بمبلغ 200 ألف دولار للحملة التي تسعى إلى حلّ مشاكل الجوع والفقر في الولايات المتحدة.

لكنّ منظمة "شير آور سترينث" Share Our Strength الخيرية التي تدير الحملة، قالت لبي بي سي إنها رفضت عرض مغني الراب المثير للجدل.

وقالت "نحن ممتنون لعرض السيد هيرنانديز السخي بالتبرع... لكننا أبلغنا ممثليه أننا رفضنا هذا التبرع".

وأضافت "بصفتنا حملة تركز على الأطفال، تتمثل سياستنا في رفض التمويل من الجهات المانحة التي لا تتماشى أنشطتها مع مهمتنا وقيمنا".

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وردّ مغني الراب على ذلك عبر إنستغرام، قائلاً "لم أرى في حياتي شيئاً بهذه القسوة". وقام بعدها بحذف المنشور.

وتصدّر "سيكس-ناين" عناوين الصحف الأسبوع الماضي بعودة قوية إلى عالم الغناء، بعد إطلاق سراحه من السجن قبل إنقضاء فترة العقوبة، في إطار جهد وطني للقضاء على تفشي فيروس كورونا في السجون الأمريكية.

وحطم المغني الرقم القياسي التاريخي في البث المباشر عبر انستغرام، حيث تجاوز عدد المشاهدين في مرحلة معينة خلال البث مليوني شخص. وحققت أغنيته الجديدة "غوبا" 120 مليون مشاهدة على يوتيوب في أربعة أيام فقط.

وأقر المغني، البالغ من العمر 24 عاماً، العام الماضي بأنه مذنب في سلسلة من عمليات السطو وإطلاق النار الجماعي.

وخلال محاكمته عام 2019، أنكر المغني في البداية التهم الموجهة إليه، لكنه أبرم صفقة قدم بموجبها أدلة ضد أعضاء العصابة الآخرين مقابل تخفيف عقوبته، وذلك بعد أن كان من المحتمل أن يواجه العقوبة القصوى بالسجن مدى الحياة.

Getty Images وصف مغني الراب القرار بأنه "قاسٍ"

وشهد ضدّ أعضاء سابقين في العصابة.

وكانت الاتهامات الموجّهة لـ"سيكس-ناين" تتضمّن جرائم احتيال وحمل سلاح ناري والاعتداء بسلاح خطير والقتل بالتآمر.

وفي عام 2015، اعترف المغني بأنه مذنب في حادثة تنطوي على "أداء جنسي" مع فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً. وقد صدر ضده حكم بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ بسبب مشاكل قانونية أعقبت القضية.