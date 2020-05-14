شكرا لقرائتكم خبر عن رجالة البيت الحلقة 20.. تيمون يرمى بومبا الكلب فى الشارع ويبحث عن علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجلب تيمون (أحمد فهمى) كتاب لتدريب الكلاب من أجل التعامل مع بومبا (أكرم حسنى) بعدما تحول إلى كلب بسبب عضة من مستكلب فى بداية الحلقة العشرين من مسلسل "رجالة البيت"، ويخرج تيمون ومعه الكلب بومبا ويتركه بجانب صندوق قمامة فى الشارع بسبب أنه تسبب فى عطسه طوال الوقت وأنه أصبح مريضا بالحساسية بسببه، لكن فتاة تجد الكلب فى الشارع وتأخذه معها.

تحاول فرح (عارفة عبد الرسول) إجبار زوجها عيد (بيومى فؤاد) على عمل رجيم بسبب كرشه الذى يضايقها، وتعزمة على سلطة ويقرر سماع كلامها، لكن يطلب قائمة الطعام كلها ليستعد لعمل رجيم من الغد، بينما يظهر شبح بومبا لتيمون ويطارده فى المنزل، ويدخل عيد ويخبر بقصة تحول بومبا إلى كلب وأنه اضطر إلى تسريب بومبا ورميه فى الشارع.

يذهب تيمون وعيد إلى شخص دجال يدعى عم شيبسى ليساعدهم فى حل مشكلة بومبا وتحوله إلى كلب ويخبرهم بالإجراءات التى ينبغى القيام بها، وفجأة يظهر تيمون كشخص فى غرفة الفتاة التى أخذته ككلب من الشارع معها للمنزل، وينشب مشكلة كبيرة مع زوجها لاعتقاده أنها تخونه، ويحاول بومبا إقناعه أنه مستكلب وتحول إلى كلب ويبحث الزوج عن المسدس لكن أكرم يستطيع الصلح بين الزوجين ويتركهما ويغادر المكان، وعندما يكون فى الشارع يتحول لكلب وتصدمه سيارة.

مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قنوات cbc وdmc وon، وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.

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رجالة البيت الحلقة 20



رجالة البيت الحلقة 20



رجالة البيت الحلقة 20



رجالة البيت الحلقة 20



رجالة البيت الحلقة 20



رجالة البيت الحلقة 20