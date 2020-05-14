شكرا لقرائتكم خبر عن hey sugars.. آسر ياسين: مقطع شخصى وعائلى اتسرب بس إنتم كمان عيلتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واحد من المسلسلات الذى حصد نجاحا كبيرا فى شهر رمضان هذا العام، كان مسلسل "بـ100 وش"، الذى يلعب بطولته كل من نيللى كريم وآسر ياسين، ومجموعة كبيرة من الفنانين، وإخراج كاملة أبو ذكرى.

Sugars هى لازمة اشتهر بها "عمر" أو آسر ياسين فى المسلسل، حيث تحولت بعد ذلك إلى ترند على مواقع التواصل الاجتماعى.

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آسر ياسين على انستجرام

ونشر آسر ياسين فيديو عبر حسابه على إنستجرام وهو يقول، "قوليلهم مستر عمر شخصيا بيقولهم hey sugars"، وعلق على الفيديو قائلا "مقطع شخصى وعائلى اتسرب بس إنتم كمان عيلتى".



آسر ياسين

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.