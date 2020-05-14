شكرا لقرائتكم خبر عن الصديق فى دراما رمضان..ما بين الهلاس المزواج وصاحب صاحبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مسلسلات رمضان العديد من النماذج لعلاقات الصداقة والتي تتنوع في رمضان هذا العام مابين "الهلاس والمزواج والجدع" وغيرها.

من بين أدوار الأصدقاء اللافتين للنظر في المسلسلات كانت شخصية بيومي فؤاد والذي يجسد دور صديق "عهد" يسرا، وهو الصديق "صاحب صاحبه الوفي" و يقف إلي جوارعهد رغم رفضها حبه لها، لكنه يجيد دور الصديق.

أما الفنان سمير صبري فيجسد دور الصديق الهلاس المزواج في مسلسل فلانتينو، لكنه دور بنكهة مختلفة حيث يقدم نصائح زوجية لعادل إمام بالرغم من كونة لا تعيش له زيجة أكثر من شهور قليلة.

ومن بين نماذج الوفاء في دراما رمضان كان احمد الشامي في مسلسل فرصة تانية فهو الصديق والمحامي "الجدع" الذي يقف حائط صد للدفاع عن أحمد مجدي ويدعمه في قرارته ويحاول حمايته من شر نفسه وتصرفاته.

Advertisements

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.