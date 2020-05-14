شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سكاكين حبست أنفاس الجمهور في دراما رمضان مابين يسرا ونور وأيتن عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت ٣ مشاهد استخدم فيها السكين بدراما رمضان في حبس أنفاس الجمهور، خاصة وأنها مشاهد محورية وغيرت في مسار الأحداث داخل تلك المسلسلات من بينها مشهد يسرا وجومانة مراد من مسلسل خيانة عهد حيث قامت يسرا بتهديد جومانة مراد بالسكين، حيث وضعته على رقبتها، لأنها تشك فى إنها وراء مقتل ابنها خالد أنور، إلا أن جومانا مراد نفت قتلها لهشام، لكنها اعترفت بأنها كانت تريد الانتقام منها بعد أن وقفت في طريق زواجها من عريس كان يريد أن يتزوجها ويستر عليها، لكنه تراجع بعدما قامت يسرا بقراءة الفنجان له.

أما نور اللبنانية استخدمت "السكين" مرتين في مسلسل البرنس الأول فى المشهد الذى جمعها ضد "فتحى" أحمد زاهر بعد أن أقتحم منزلها وحاول أن يغصبها على الزواج منه، أو الاعتداء عليها، ولكنها دافعت عن نفسها بإشهار سكين فى وجهه لتعطى درس للفتيات كيف تدافع عن نفسها بأسهل الطرق، أما المرة الثانية فكان من خلال استخدامها للسكين فى مواجهة "هايدى" التى تجسدها جورى بكر، وهى الفتاة التى تعمل بنفس الفندق الذى تعمل فيه "علا"، واستخدمت "علا" السكين لترهيبها من التعرض لها لتكشف لها بأنها ستقوم بضربها بالسكين اذا تعرضت لها مرة أخرى أو حاولت مضايقتها.

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المشهد الثالث عندما تخرج ايتن عامر سكينة من حقيبتها وهي في شقة أحمد مجدي بمسلسل فرصة تانية وتحاول الانتحار، ولكن احمد يتدخل ويمسك بيدها وعندما يقترب منها يصطدما وتدخل السكين فى جسد ريهام وتعود الى الخلف لتسقط من أعلى بلكونة الشقة.