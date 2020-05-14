تراند اليوم : موقف محرج لفنانة شهيرة مع معجبة.. لم تتعرف عليها

كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب عن موقف تعرضت له أثناء تصوير مسلسل "2020".

وكتبت نادين في تغريدة نشرتها مؤخرًا عبر حسابها على موقع "تويتر": "اليوم عم صوّر قطعت امرأة سألتني شو عم تعملوا قلتلها بالمبدأ عم نصور. قال مين في بالمسلسل؟ قلتلها قصي ونادين نجيم وسميت كذا حدا قالتلي نادين؟ عنجد؟ بحبها أمانة بوسيلي ياها وسلميلي عليها كتير. قلتلها بيوصل. أتاري ما عرفتني بالحجاب ووجي مضروب. متت".

وأثارت التغريدة تفاعلاً واسعًا بين متابعيها الذين انقسموا في الرأي حول تفسير الموقف، بينما هناك من حياها على شجاعتها في الاعتراف بعدم تعرف المعجبة عليها، عزاه آخرون إلى التعديلات التي أجرتها على هيئتها، وأدت إلى تغيير ملامحها.