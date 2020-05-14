تراند اليوم : وفاة فنان مصري شهير داخل المستشفى بعد صراع مع المرض



فجع الوسط الفني المصري بوفاة الكاتب والسيناريست المصري محمود الطوخي عن عمر يناهز 72 عاماً، بعد صراع مع المرض، وشيع جثمانه، في حضور أسرته صباح أمس، وتم دفنه في مقابر الأسرة في البساتين، جنوب شرق القاهرة.

وعانى "الطوخي" في الفترة الأخيرة، من ضعف عضلة القلب والشريان الأورطي، ودخل المستشفى العسكري بالإسكندرية للعلاج.

ونعى رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي في مصر المخرج خالد جلال، الكاتب محمود الطوخي، قائلاً إن «العزاء في تراثه الفني، الذي استطاع حفر اسمه ووضع بصماته في عالم الفن من خلاله، وستظل الأجيال تتذكره على مر الزمان».

ويعد الطوخي، أحد أشهر كتّاب مسرح «الكباريه السياسي»، وحصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنكليزية من جامعة عين شمس العام 1965، وعمل بالسد العالي في أسوان، وشارك في تأسيس فرقة أسوان المسرحية، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأخرج مسرحية «ثمن الحرية» لفرقة محافظة السويداء في سورية، وبقي هناك لسنوات عدة.

وكانت أول أعماله المسرحية في مصر، كتابة وإخراج «سبرتو على جروح بلدنا» من بطولة محمود عبدالعزيز وعادل أمين وأسامة عبدالوهاب. ومن بين مؤلفاته: «غيبوبة»، «دستور يا أسيادنا»، «أنا والبنت حبيبتى»، «حظ نواعم» و«بكرة». ومن المؤلفات التلفزيوينة: «حكايات زوج معاصر»، «بنات X بنات»، «رجل طموح» و«أيام الحب والشقاوة».



