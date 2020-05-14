أسوأ من كورونا.. تامر أمين يصدم الجميع بإجابته في شيخ الحارة والجريئة

صدم الإعلامي تامر أمين بإجابته عن سؤال ما هو أسوأ من كورونا، جاء ذلك عبر صفحة القاهرة والناس بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

صرح تامر قائلًا: الأسوأ من كورونا جميع الأفكار المسمومة التي

تطلق، ومن شأنها أنها تدمر المجتمع، مشيرًا إلى أن كورونا سوف يمكث فترة ثم يزول، أما هذه الأفكار التي تستمر سوف تدمر أجيالًا كاملة وليس فقط مئات أو عشرات.

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يذكر أن برنامج شيخ الحارة والجريئة تقديم المخرجة إيناس الدغيدي، وتعتمد فكرته على استضافة نجوم الفن والإعلام والرياضة وبعض الشخصيات العامة، وتسألهم إيناس بعض الأسئلة الجريئة التي لا يستطيعون إنكارها، أو لم تكن في الحسبان.