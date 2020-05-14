رافاييل جبور يواصل نشر الأمل ويحقق نجاحاً كبيراً-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - يواصل الفنان اللبناني رافاييل جبور نشر الأمل بين المتابعين خلال هذه الفترة الصعبة التي تمرّ بسبب إنتشار فيروس كورونا والإجراءات التي تتخذ للحدّ من إنتشاره منها الحجر المنزلي.
وبعد أن كان رافاييل كشف منذ فترة عن كلمات كتبها ولحنها بنفسه ونشرها عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تقول:"اللي صاير بالدني، يا ناس أبداً مش لعبي، كل مين على دينو هلق يصلي، تا الله ينجينا وبهالدني يحمينا، كل مين على دينو يركع ويصلي"، عاد وحول هذه الكلمات إلى أغنية بعنوان "انشالله".
ونشر الأغنية عبر صفحته الخاصة منذ أيام، ظهر في الفيديو برفقة فرقته الموسيقية كلاً من منزله، وعلّق بالقول:"ايه بكرا أحلى ... ايه وأجمل، قيمة بعض عرفنا ، و عرفنا قيمة الدني بتفاصيلا، كل واحد يرجع لنفسو و يفكر بايجابية ...، بعفوية كلمتين من قلبي انكتبو و تلحنو ، و شكر كبير لأصدقائي الموسيقيين".
وتفاعل المتابعون مع مبادرة رافاييل هذه بشكل كبير، إذ حققت الأغنية إنتشاراً واسعاً.
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