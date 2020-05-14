ميرنا وليد - بيروت - أشارت الممثلة اللبنانية ​داليدا خليل​ إلى أن هذه الفترة ورغم كل الصعوبات التي نواجهها ورغم أن المرحلة الأولى من الحجر المنزلي كانت صعبة كوننا توقفنا عن ممارسة نشاطات يومية إعتدنا عليها، إلا أنها وجدت أن الجانب الإيجابي موجود فيها، قائلةً:"فقد وجدت وقت للقيام ببعض الأنشطة التي لم يكن لدي الوقت للقيام بها، مثل تلقي الصفوف على اليوتيوب وقضاء وقت مع العائلة وأن نخصص لهم وقت اكبر وبالطبيعة أحيانا، واعتبر انها فترة مهمة بحياتنا جميعا".

يذكر أن داليدا تتابع نجاحها في مسلسل "سر" الذي يعرض للمرة الثانية خلال هذا الشهر الفضيل من بطولتها وبسام كوسا، باسم مغنية ووسام حنا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- داليدا خليل: "هذا ما أعيشه من إيجابية في هذه الفترة"‎ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.