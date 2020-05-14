ميرنا وليد - بيروت - تحظى علاقة الممثل التركي ​بوراك أوزجيفيت​ وزوجته الممثلة التركية ​فهرية أفجين​ بإهتمام كبير من الجمهور حول العالم، وذلك بسبب الشهرة الكبيرة التي يتمتع بها كلاً منهما.

ولهذا دائماً ما يتابع الجمهور أخبارهما وتفاصيل علاقتهما وحياتهما الخاصة، وجديدها ما تداوله المتابعون عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن الهدية الثمينة التي أهداها أوزجيفيت لأفجين لمناسبة عيد ميلادها، والتي كانت عبارة عن ساعة يد.

وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة "Milliyet" التركية، فإنَّ الساعة من طراز شركة سويسرية متخصصة في صناعة الساعات، ويبلغ ثمنها 300 ألف ليرة تركية أي ما يعادل 43 ألف دولار أمريكي، حيث جاءت من الذهب الخالص عيار 18.

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كانت هذه تفاصيل خبر هدية ثمينة من بوراك أوزجيفيت لزوجته فهرية أفجين بقيمة 43 ألف دولار-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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