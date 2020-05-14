خاص الفن- بلال مارتيني: "ببساطة" تطور و"حرملك" يحقق عربياً متابعة عالية جداً

ميرنا وليد - بيروت - يطل الممثل السوري ​بلال مارتيني​ خلال شهر رمضان بثلاثة أعمال، هي المسلسلين السوريين "​ببساطة​2" و"​حرملك​2" والمسلسل العربي المشترك "بنت وولد".

وفي الحديث عن العملين الأولين، رأى مارتيني أن أصدائهما جيدة، مشيراً إلى أن مسلسل "ببساطة" تطور وأصبح أكثر نضجاً من كافة النواحي، وبالتالي فقد حقق نسب مشاهدة عالية جداً في سوريا، وذلك يُحسب لصنّاع العمل.

وقال بلال: "مسلسل "حرملك" يحقق عربياً متابعة عالية جداً خاصة أن فرصة عرضه جيدة جداً، كما أن لمشاركة النجوم الكثر أثراً إيجابياً عند المشاهدين".

وكشف عن أنه كان عالقاً في الإمارات قبل أن يعود إلى دمشق قبل يومين، ولذلك لم يستن له متابعة الكثير من الأعمال، لذلك تابع سابقاً "100 وش" و"الاختيار" و"البرنس"، ومؤخراً أصبح يتابع "أولاد آدم" و"مقابلة مع السيد آدم".

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