معجبة تحرج نادين نسيب نجيم وجيسي عبدو تعلّق

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ لموقف محرج من قبل إحدى المعجبات، وذلك خلال تواجدها في مكان تصوير إحدى مشاهد مسلسلها الجديد "2020"، إذ كتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"اليوم عم صور قطعت امرأة سألتني شو عم تعملوا قلتلها بالمبدأ عم نصور قال مين في بالمسلسل قلتلها قصي و نادين نجيم وسميت كذا حدا قالتلي نادين ؟؟؟ عنجد؟؟ بحبها أمانة بوسيلي ياها و سلميلي عليها كتير قلتلها بيوصل أتاري ما عرفتني بالحجاب ووجي مضروب متت".

وتفاعل المتابعون مع تغريدة نجيم هذه بشكل كبير، وكان من بينهم الممثلة اللبنانية ​جيسي عبدو​، التي روت أيضاً موقفاً مشابها تعرضت له قائلةً:"هههههه مهضومة انا مرّة في ست كبيرة بالعمر تلاقت فيي قالتلي بتشبهي جيسي عبدو بس هيديك دبشة وصوتا عطول عالي انتي على أنعم".

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