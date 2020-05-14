آن ماري سلامة بين الخيانة والمعاناة والظلم

ميرنا وليد - بيروت - تطل الممثل اللبنانية ​آن ماري سلامة​ في مسلسل "مرايا الزمن" حيث تلعب دور زوجة شخص يعاني من الشك والغيرة، وتخطف ابنتها فتشك ان زوجها هو من خطفها، كما يقوم الأخير بالزواج من امرأة اخرى أصغر منها بـ ١٥ عاما وتعيش آن ماري معاناة خاصة ان هناك من يفبرك فيديوهات ليشوّه صورتها وصورة عائلتها.

وتكون آن ماري في المسلسل إبنة حاج يقوم بمحاضرات إجتماعية مجانية يلعب دوره الممثل اللبناني جان قسيس، ووالدتها الممثلة اللبنانية منى كريم.

ويتضمن العمل مواضيع كثيرة منها الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي من ناحية فبركة الفيديوهات وتركيب الاصوات وتغيير مونتاج الصوت وزجّ أسماء في جريمة لا دخل لها فيها.

وكل عائلة في المسلسل لها قصة منها أن زوجة شقيق آن ماري في العمل تريد أن تزوجه من فتاة أخرى لتثبت للناس أنه ليس عقيماً.

العمل يعرض حاليا على قناة "المنار" والاعادة عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر من اليوم التالي.

وكانت قد اطلت آن ماري في سلسلة "الحب الاسود" ضمن مسلسل "الحب جنون".

في البداية تكون آن ماري في العمل الفتاة الفقيرة والبريئة وفي مرحلة الغرام "الضيعوي" بعدها تتزوج من رجل متعدد العلاقات النسائية هو أبو الورد الذي يلعب دوره الممثل السوري سلوم حداد الذي يعجب بشخصية آن ماري في المسلسل بعد ان حاولت الإنتحار للحفاظ على شرفها فاختارها زوجة له.

وباتت آن ماري ضمن سياق العمل درة الزوجة الاولى لأبو الورد والتي لديها منه ابن هو ورد الذي يلعب دوره الممثل اللبناني فادي إندراوس.

ويلعب في المسلسل دور مساعد أبو الورد الممثل اللبناني طوني عيسى، وتحدث في إطار الاحداث علاقة غامضة فيكتشف المشاهد اذا كانت فعلا آن ماري خانت أبو الورد أم لا.