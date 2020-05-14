بالصور – بعد 24 عامًا هكذا أصبح شكل بطلة مسلسل “كاسندرا”

متابعة بتجـــــــــرد: تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً حديثة للنجمة الفنزويلية كورايما توريس التي عرفت في العالم العربي بدور “كاسندرا” في المسلسل المدبلج إلى العربية الذي يحمل الاسم نفسه والذي عرض في عام 1996.

وتبين أن الصورة أخذت من حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” ولفتت من خلالها الأنظار بالتغييرات التي طرأت على شكلها. ورأى بعض المتابعين أنها ما زالت تتمتع بالكثير من الجاذبية فيما أشار آخرون إلى أن علامات التقدم في السن تظهر بوضوح على وجهها.

ويشار إلى أن الفنانة تشاركت بطولة العمل والنجم أوزفالدو ريوس الذي أدى دور لويس دافيد كونتريراس حيث لفت الأنظار بوسامته.

وفي وقت سابق تداول الناشطون صورة حديثة له أظهرت تغيراً كبيراً في مظهره. ويشار إلى أن مسلسلات أميركا اللاتينية المدبلجة إلى اللغة العربية كانت تحظى باهتمام عدد كبير جداً من المشاهدين العرب قبل أن تحل محلها على الشاشات الأعمال التركية ونجومها الأكثر شهرة.