جيني اسبر بـ “رحلة الملايين” و3 مسلسلات في رمضان 2020

متابعة بتجــــــــرد: تعيش الممثلة السورية جيني اسبر هذا العام تجربة تقديم البرامج لأول مرة عبر برنامج “رحلة الملايين” عبر شاشتي “الفاضائية السورية وسوريا دراما.

“رحلة الملايين” حظي بتفاعل كبير من قبل متابعي جيني التي أكدّت أن هذه التجربة الجديدة عليها نوعاً ما كانت مغرية جداً، وأتاحت لها التفاعل المباشر مع الجماهير.

وبعيدا عن التقديم حصدت جيني حصة الأسد من مشاركتها في عدد من المسلسلات الرمضانية أهمها دور البطولة في مسلسل “يوماً ما” الذي تشارك فيه بشخصية “هزار” أو “ماريا” ، التي عاشت بين الغجر، بعد هروبها من منزل أهلها إثر حادث مؤلم، اضطرها إلى الهرب لتخطتفها “إحدى الغجريات- أمانة والي” التي تمنحها اسم ابنتها المتوفية وتمنحها ما خسرته من حنان بخسارة ابنتها.

وبهذا الدور تقدم النجمة السورية مجهوداً لا يقل عما قدّمته في باقي الشخصيات كلّها، إلا أنّها اليوم تعود فيه لشخصية بسيطة لا تحتاج الكثير من التكلّف بإطلالة مختلفة على صعيد الشكل واللهجة والحركات التي تشبه الغجر وتنتمي إلى بيئتهم.

يشار أيضاً إلى أن إسبر بالإضافة إلى بطولتها لمسلسل “يوماً ما” إخراج عمار تميم فهي تطل خلال رمضان الحالي عبر مسلسل “حرملك2” إخراج تامر اسحق بشخصية “فيكتوريا” التي تحدث تطورات كثيرة في الخان مع نخبة من ألمع النجوم السوريين والعرب، وكذلك عبر لوحات مسلسل “ببساطة” الكوميدي الناقد بجزئه الثاني، بالإضافة إلى مسلسل “عشارية” وتجسد فيه شخصية “دارين”، وهو من إنتاج شركة كولدن لاين الفنية، والعمل سوري- لبناني مشترك وتتشارك فيه مع عدد من النجوم أبرزهم : عباس النوري والفنانة ورد الخال، ويزن السيد وغيرهم، والتصوير بمدينة دمشق.