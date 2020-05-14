عندما تتكلم العيون.. نادين نجيم تلفت الأنظار بإطلالة أنثوية ساحرة في إعلان جديد

متابعة بتجــــــــرد: أطلّت النجمة اللبنانية نادين نجيم على جمهورها بإطلالة أنثوية ساحرة، بعدما غابت هذا العام عن السباق الرمضاني بسبب عدم الإنتهاء من تصوير مسلسلها “عشرين عشرين” بسبب انتشار فيروس كورونا. أما سبب إطلالة نادين الأنيقة فهي إطلاق إعلان للعدسات اللاصقة.
ونشرت نادين فيديو الإعلان الجديد الذي صورته بإدارة المخرجة انجي جمال لصالح ماركة العدسات اللاصقة Bella Contact Lenses، عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنسغرام”.
الإعلان أشبه بكليب مصوّر، تجتمع فيه كل عناصر الإبداع والرقي، وتظهر نادين من خلاله بإطلالة تفيض جمالًا وأنوثة. تواجه نادين في الإعلان أسئلة الصحفيين المحرجة خلال أحد المؤتمرات بنظراتها الساحرة، فتؤكد أن لغة العيون قد تكون الأقوى في بعض المواقف.
بهذا العمل قاربت المخرجة انجي جمال بين إعلان تجاري والحياة الشخصية للمشاهير الذين يتعرضون للشائعات والانتقادات في مواجهات متكررة مع الإعلام.
وقد حاز الإعلان على إعجاب المتابعين وحقق أكثر من 700 ألف مشاهدة عبر حساب نادين نجيم في موقع “إنستغرام”.
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