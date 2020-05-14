تامر أمين: أعجبني شكل ياسمين الخطيب.. وأعشق السهر والشرب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الإعلامي المصري تامر أمين إنه رجل "بصباص" ويعشق معاكسة السيدات الجميلات، مؤكدًا أن كل الوسط الإعلامي يعلم جيداً ذلك، مؤكداً أنه تحول إلى مذيع درجة ثانية بعد نهاية تجربته كمذيع في برنامج "البيت بيتك"، بسبب رفضه الاشتراك فيما أسماه بـ"مهزلة يناير" على مستوى الإعلام والسياسة.

وهاجم تامر أمين بعض نجوم الفن عبر استضافته ببرنامج شيخ الحارة، قائلاً: "أفضل اعتزال الإعلام عن تقديمي لبرنامج مع سعد الصغير أو فيفي عبده أو برنامج في قناة يملكها إخواني"، متابعًا: "فيفي عبده كانت زميلة لي ولكنها قامت برفع 4 قضايا ضدي، ولكني أزعم أني أفقه في حدود القانون، لذلك حصلت على حكم بالبراءة".

وعن سهره في الكباريهات، قال تامر أمين: "أنا أعشق السهر والشرب أحياناً، وذات مرة أثناء قضائي سهرة ما في مكان مع راقصة، فوجئت بسيدة بجانبي تهمس لي قائلة: "أنت بتسهر أهو.. أُمال ليه عامل فيها شيخ"، فكان ردي: "أنا لم أدعي بأني شيخ إطلاقاً"، مضيفًا "لا توجد راقصة محترمة في مصر".

وعن علاقته بياسمين خطيب قال إنه التقى بها قبل نحو 5 سنوات في إحدى السهرات، وقالت له إنها فنانة تشكيلية آنذاك، وأشار إلى أن شكلها وتفكيرها قد نالا إعجابه فسألها أن تقدم معه برنامج "آدم وحواء" فوافقت ونجحت الفقرة عبر روتانا لمدة عامين.

وعند انتقاله لقناة النهار اقترح أمين اعادة الفقرة بسبب نجاحها، وفي تلك الفترة أكد أن ياسمين كانت بلا عمل.

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وأضاف أمين تعليقًا على علاقته بشريف مدكور: "عبرت عن رأيي في شخصيته حينما ظهر في أحد برامج رامز جلال وتعصب بشدة بعد المقلب، ووجدت شخصية أخرى غير التي تظهر على الشاشة، ومن هنا قولت رأيي".

وأشار "أنا لا أعلم سبب ضيق شريف، فأنا لم أقصد سوى المدح خاصة وأنه ناجح جدًا واستطاع رسم شخصية مختلفة عن شخصيته الحقيقية وفوجئت أنه زعل"، مضيفًا: "شخصيته رجعية وغير مودرن وأنا لا أنفي تهمة أني بصباص.. أنا شخص بحب الجمال في الطبيعة أو في السيدات".

وفى فقرة "تنقذ مين"، قال أمين: "أنقذ خيري رمضان، رفيق مشوار طويل، وصداقة وزمالة واحترام وعلاقات أسرية، وأنقذ غادة عبد الرازق لأنها أكثر موهبة من ياسمين الخطيب ورانيا يوسف، وأنقذ يوسف الحسيني لأنه صديقي وخدوم وصاحب صاحبه".

وعن الأسوأ من فيروس كورونا، قال أمين ساخرًا "أفكار إيناس الدغيدي"، ثم علق: "الأفكار المسمومة أسوأ من كورونا، وإذا كان بيدي أن أنقذ شخصًا واحدًا من كورونا أنقذ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهناك أشخاص سوف تقول أنني أقول هذا نفاق وتطبيل، ولكني أقول ذلك خوفًا على مصر".

وعن خلافه مع عادل إمام بعد انتقاده لفيلم عمارة يعقوبيان، قال: "الزعيم لامني فقط فكل منا يعشق الآخر ونقضي الصيف سوياً بالساحل".