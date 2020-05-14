الهام الفضالة: حذفنا مشهدا من "الكون في كفة" خوفا من الرقابة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة الكويتية الهام الفضالة إنها اضطرت إلى حذف إحدى المشاهد التي تظهر فيها الأم تتعاطى الحبوب المخدرة في مُسلسلها الذي يُعرض في الموسم الرمضاني الحالي "الكون في كفة".

وأثناء حديث الفضالة مع زميلتها الفنانة بثينة الرئيسي، أشارت الأولى إلى أنها اضطرت إلى حذف أحد المشاهد خوفًا من مقص الرقيب، والذي كان يحتوي على مشهد لتعاطي الأم الحبوب المهلوسة وهي إحدى أنواع المخدرات، والتي وضعها لها ابنها (عبدالله بهمن) ولكن لم يتم نشر المشهد خوفا من المراقبة والمحاسبة.

إلى جانب ذلك، لا زال المسلسل يحصد الأصداء الكبيرة بسبب المشاهد العالية، وردود الأفعال التي تؤكد بأنه يحتوي على قصة جديدة أبدع فيها الكاتب، حيث أشار بطريقة غير مباشرة إلى معاناة "البدون" في الكويت وهم الأشقاء الأربعة الذين ظهروا في المسلسل، وكيف كانت اختهم الكبيرة التي تحمل الجنسية متسلطة عليهم، وكيف كانت تعاملهم باضطهاد وذل، وهي رسالة غير مباشرة إلى المعاناة التي تمر بها تلك الفئة في المجتمع.

وفي وقت سابق، نفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة الاتهامات التي وجهت لها بتقليدها شخصية مواطنتها الفنانة حياة الفهد، خاصة أنها تجسد دور "شمور" المرأة المتسلطة في مسلسلها الحالي "الكون في كفة"، مشيرة إلى أن هناك تشابها ولكن بسيط جدًا.

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وقالت "الفضالة"، في تصريحات تلفزيونية: "أنا ما اشوف أبدًا إنها تتشابه لأنها أم وكبيرة في السن، وشخصيتي (شمور) في مسلسل (الكون في كفة) هي امرأة أربعينية مع أخواتها وعيالها وعيال عيالها وأنا ليا خط مختلف الحب والزواج".

كما لم تسلم من الانتقاد عندما نشرت مقطع فيديو استعرضت من خلاله أجواء عيد ميلاد ابنتها منى العتيبي، حيث تم إشعال تورتة على شكل فيروس كورونا، مما أشعل الهجوم ضدها واتهامها بعدم تقدير حجم الكارثة التي تسبب بها فيروس كورونا بقضائه على الأرواح وتدميره للاقتصاد.

يشار إلى أن مسلسل "الكون في كفه" تدور أحداثه حول "شمور"، المرأة القوية والمتسلطة التي تتحكم بحياة إخوانها الأربعة وزوجاتهم، كونها وليّة نعمتهم ومصدر دخلهم، فلا تدّخر جهداً في إذلالهم وبسط نفوذها على كل من حولها، إلى أن يكسر حدث معين طبيعة المشهد، فتتغير حال شمور بشكل مفاجئ، وينعكس ذلك على مجرى الأحداث برمتها.