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متابعة بتجــــــــرد: أبدت النجمة السورية كندة علوش إعجابها بمسلسل “أولاد آدم” بطولة النجوم ماغي ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة وقيس الشيخ نجيب.
ونشرت كندة صورة البوستر الخاص بنجوم المسلسل عبر خاصية “القصص القصيرة” في حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام” وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “مسلسل رائعة ممتع مشوق وذكي، تحية لكل صناع العمل”.
من جانبهم شكر نجوم المسلسل كندة علوش على كلامها الجميل عن المسلسل، كل على طريقته الخاصة، فكتبت ماغي بو غصن: “شكرًا كندة على رأيك ومحبتك.. فرحت إنك متابعة، محبتي”، أما قيس الشيخ نجيب كتب: “شكرًا يا دوشة”، ومكسيم خليل كتب: “كندوشة شكرا”، ودانييلا رحمة كتبت: “شكرًا كتير على رأيك بالعمل وتعليقك اللي كلو حب ودعم”.
مسلسل “أولاد آدم” للمخرج الليث حجو والكاتب رامي كوسا، ويجمع إلى جانب النجوم ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة وقيس الشيخ نجيب، مجموعة من الممثلين أبرزهم رانيا عيسى، ندى أبو فرحات، طلال الجردي، كارول عبود، مجدي مشموشي، فيفيان أنطونيوس وغيرهم.
العمل يقدم قصصًا اجتماعية مختلفة في مقاربة جريئة للواقع مع شخصيات المجتمع المختلفة تحت عنوان: “ما في حدا برّا الخطيّة… كلنا أولاد آدم”!
كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش تشيد بـ”أولاد آدم” وهذا ما قالته لأبطال المسلسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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