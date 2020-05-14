إلهام علي: "مخرج 7" تناول تمكين المرأة السعودية.. وتعلن مفاجأة عن "أم هارون"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الممثلة السعودية إلهام علي كواليس مشاركتها في مسلسلي "مخرج7" و"أم هارون"، في الوقت الذي سيتوقف فيه "مخرج7" عن العرض عبر شاشة MBC ابتداء من يوم الجمعة المقبل، بسبب تصوير 20 حلقة منه فقط وعدم القدرة على استكماله بسبب انتشار فيروس كورونا، وتم استبداله بمسلسل "درب الزلق".

وعلقت إلهام على تقليص حلقات "مخرج7" الذي شاركت فيه إلى جانب الفنان ناصر القصبي، بدور "لولوة" وأشارت إلى أن العمل الدرامي كان مقررًا أن يُعرض لثلاثين حلقة متصلة، إلا أنه وبسبب أزمة فيروس كورونا فقد تقرر التوقف عند 20 حلقة مع الحرص على ترابط الأحداث والقصة التي يقدمها.

وأوضحت الفنانة لصحيفة "الرأي" الكويتية أن المسلسل ألقى الضوء على تمكين المرأة في السعودية التي تسعى جاهدة لفرض نفسها في المجتمع.

وقالت إن دورها "لولوة" جسّد المرأة الطموحة مع وجود جوانب عاطفية خاصة بها، إضافة إلى تقلباتها الشخصية، وأكملت:"هي امرأة أخرى تماماً داخل منزلها، ولكنها تبدو قوية وقيادية في تعاملها مع الآخرين".

ولفتت إلهام علي إلى أن "مخرج7" يعد أول عمل يجمعها وجها لوجه بالفنان ناصر القصبي، رغم أنهما سبق وأن شاركا في مسلسل "سيلفي" إلا أنهما لم يجتمعا في مشاهده.

أما فيما يتعلق بمسلسل "أم هارون" الذي تؤدي بطولته الفنانة حياة الفهد، فقد ألمحت إلهام إلى احتمالية تصوير جزء ثان للعمل في الفترة المقبلة، مبينة أنه قد دارت نقاشات بين الفهد ومشرف عام العمل يوسف الغيث ومجموعة أخرى من صناع المسلسل حول احتمالية تصوير جزء ثان من "أم هارون".

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وأردفت الفنانة السعودية بأن تلميحها والنقاشات التي حدثت خلال تصوير المسلسل لا يعني تأكيد وجودها شخصياً في المسلسل أو أي زميل آخر فيه، أو حتى اعتماد تصوير جزء ثان منه، لأنه حتى اللحظة لم تتلق اتصالاً رسمياً من الجهة المنتجة تطلب منها المشاركة معهم.

وفي سياق آخر كانت إلهام علي قد كشفت أنها للمرة الأولى عن معلومات حول خطيبها، وذلك بعد مرور شهر من إعلانها خطوبتها بشكل مفاجئ للجمهور، مشيرة إلى أن خطيبها من الوسط الفني ويعمل ممثلا.

وأشارت إلى أن خطيبها من سكان مدينة الرياض واسمه "خالد"، رافضة الكشف عن اسمه الثنائي، وأخذت الأمر بطريقة ممازحة قائلة: "خالد بس كل اللي اسمهم خالد أحبابي".

وبعد ساعات قليلة من تصريحها قدم نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر التهنئة إلى إلهام، كاشفًا عن هوية شريك حياتها الفنان السعودي خالد صقر عندما نشر صورة مركبة للثنائي عبر حسابه على سناب شات.