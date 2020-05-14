شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سنين..تعرف على السبب الحقيقي وراء إلغاء التعاون بين بيونسيه و كاردي بي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يعلن عن السبب الحقيقي وراء إلغاء التعاون بين النجمة العالمية بيونسيه و نجمة الراب الشهيرة كاردي بي ، حيث كان من المقررأن يجمعهما مشروع غنائي ضخم منذ عدة سنوات وأرجع السبب الحقيقي وراء إلغاء هذا التعاون بعد أن تسرب علي الأنترنت خبر عملهما معا .

كاردي بي و بيونسيه Advertisements و قد تم الكشف عن تعاون بيونسيه و كاردي بي بـ "مشروع سري " لأول مرة عبر الإنترنت في أكتوبر 2017 عندما نشر مايكل أشبي ، المعروف أيضًا باسم " Ashby The Mix Engineer " ، صورة لشاشة جهاز الكمبيوتر الخاص به على" Instagram Story " وكشف عن ملف يسمى "Cardi B ft Beyonce demo" ، و قد اعتذر آشبي بعد ذلك عن التسرب ، لكن كاردي نفت التعاون وأصرت على أنها لم تلتق أبدا بالمهندس - الذي أنتج لها اغنية " Bodak Yellow " . ومع ذلك ، فقد ادعى المنتج " J White Did It " الآن أن التعاون قد تم إلغاؤه بالفعل بعد أن جعلته آشبي معروف للجميع ، و خاصة ان النجمة العالمية بيونسيه تبقي حريصة دائما على أن تظل غامضة و لا تكشف عن أي من تفاصيل عملها .

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